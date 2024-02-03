Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах РК

В Астане 4 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный временами порывы 15−20 м/с.
В Шымкенте временами ожидаются гололед, туман.
На севере, в центре области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, западе области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный порывы 15−20, днем на юге, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается метель. Днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с.
4 февраля днем на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15−20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, востоке Атырауской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−18 м/с.
4 — 6 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 4 февраля порывы 25 м/с. В Таразе 5 — 6 февраля временами ожидается туман. Ветер юго-западный 4 февраля порывы 15−20 м/с.
4 февраля ночью на западе, северо-востоке, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15−20 м/с. В Уральске днем ожидается низовая метель, гололед.
Ночью на западе, севере, днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области порывы 15−20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.
В Костанайской области ожидается метель. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, юге области 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В центре, на севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман.
Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Павлодаре днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20, порывы 25 м/с.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на горных районах области 15−20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.
4 февраля ночью на большей части, днем на севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 18 м/с.