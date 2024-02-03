Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах РК

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20, порывы 25 м/с.