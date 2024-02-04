Какой сегодня праздник: 4 февраля

Что интересного произошло 4 февраля?
Каждый год 4 февраля во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, организатором которого является Международный противораковый союз.
Основная цель праздника, который отмечается с 2005 года, — привлечение внимания к этой глобальной проблеме всей мировой общественности, чтобы напомнить всем, насколько опасны онкологические заболевания, и о том, что они продолжают распространяться с огромной скоростью. Рак является основной причиной смерти во всем мире.
В США сегодня отмечают День Розы Паркс. Это американский праздник в честь известной активистки движения за гражданские права. Швея по профессии Роза Паркс была секретарем отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в городе Монтгомери, штат Алабама. В 1955 году Паркс ехала в автобусе в первом ряду секции, отведенной для цветных пассажиров. Когда в салон зашел белый мужчина и выяснилось, что в секции для белых свободных мест не осталось, водитель распорядился, чтобы все пассажиры из ряда, где сидела Паркс, пересели назад. Она отказалась и была приговорена к штрафу. Приговор Паркс привел к бойкоту автобусных линий чернокожими жителями Монтгомери. В течение 381 дня они не пользовались автобусами, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации в общественном транспорте. Бойкот завершился 20 декабря 1956 года, после того как Верховный суд США признал незаконной расовую сегрегацию в общественном транспорте.
Сегодня отмечается памятная дата — Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity). Она приурочена к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».
Та встреча, проходившая в Абу-Даби, была направлена на развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни, конфликтов, где подобная вражда становится их катализатором и приводит к непримиримости, ожесточению.
А еще сегодня День неандертальца. В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем». Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и мощные надбровные дуги, жил в пещерах, охотясь на мамонтов.
У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в ходе чего выяснилось: генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет.
Исторические события 4 февраля в мире
1978-й — Джуниус Ричард Джаявардене стал президентом Шри-Ланки;
1980-й — Абольхасан Банисадр стал первым президентом Ирана;
2003-й — принята конституция Сербии и Черногории;
2004-й — запущен Facebook.
Исторические события 4 февраля в Казахстане
1854-й — основана военная крепость Верный, с 1867 года крепость получила статус города, в 1921 году город переименован в Алматы, с 1929 года Алматы становится столицей Казахстана;
2009-й — в Казахском государственном национальном университете имени аль-Фараби прошла торжественная церемония открытия Научно-исследовательского центра археологии и этнологии. Он представлен пятью отделами — каменного, бронзового, железного веков, средневековой археологии Казахстана и этнографии казахов.
Дни рождения знаменитостей 4 февраля в мире
В 1494 году родился Франсуа Рабле — французский писатель эпохи Ренессанса, гуманист. Автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»;
в 1881 году родился Климент Ворошилов — российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, один из первых маршалов Советского Союза;
в 1933 году родился Игорь Кваша — советский и российский актер и режиссер театра и кино, теле- и радиоведущий. Народный артист РСФСР (1978);
в 1967 году родился Сергей Гриньков — советский и российский фигурист, выступавший в парном катании с Екатериной Гордеевой.
Двукратный чемпион Олимпиады (1988 и 1994), четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР (1987). Заслуженный мастер спорта России (1994).
Кто родился 4 февраля в Казахстане
В 1951 году родился Омиртай Битимов — бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан;
в 1966 году родился Адылхан Нусупов — генеральный директор республиканской газеты «Экспресс К».
День смерти знаменитостей 4 февраля в мире
В 1988 году умер Нугман Абишев — казахский советский певец (тенор). Заслуженный артист Казахской ССР (1948), народный артист Казахстана;
в 1994 году умер Юрий Бачурин — советский футболист. Мастер спорта СССР.
4 февраля в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Тимофеев день. В православном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа. Другие названия праздника — Тимофей, Тимофей-полузимник, Тимофеевские морозы. Тимофей был родом из города Листры (Малая Азия). Он был любимым учеником апостола Павла, спутником и соратником в проповедях. Павел назначил его епископом церкви в Ефесе. Тимофей в этой должности прослужил 15 лет. Во время очередного языческого праздника он попытался образумить людей, проповедуя им Слово Божие, но идолопоклонники жестоко забили Тимофея камнями.
День ангела
Сегодня день ангела празднуют Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.