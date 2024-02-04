Какой сегодня праздник: 4 февраля

В США сегодня отмечают День Розы Паркс. Это американский праздник в честь известной активистки движения за гражданские права. Швея по профессии Роза Паркс была секретарем отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в городе Монтгомери, штат Алабама. В 1955 году Паркс ехала в автобусе в первом ряду секции, отведенной для цветных пассажиров. Когда в салон зашел белый мужчина и выяснилось, что в секции для белых свободных мест не осталось, водитель распорядился, чтобы все пассажиры из ряда, где сидела Паркс, пересели назад. Она отказалась и была приговорена к штрафу. Приговор Паркс привел к бойкоту автобусных линий чернокожими жителями Монтгомери. В течение 381 дня они не пользовались автобусами, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации в общественном транспорте. Бойкот завершился 20 декабря 1956 года, после того как Верховный суд США признал незаконной расовую сегрегацию в общественном транспорте.