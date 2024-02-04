«Водоканал»: в потопе на Алябьева виноваты жильцы близлежащих домов

Причиной потопа на ул. Кирова и Алябьева в Калининграде стало то, что жильцы близлежащих домов забили канализацию твёрдыми бытовыми отходами. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного «Водоканала» в субботу, 3 февраля.
«Сегодня в первой половине дня произошёл засор мобильной станции перекачки, установленной на месте аварии на канализационном коллекторе в Калининградском зоопарке, твёрдыми бытовыми отходами, которые в большом количестве сливались в канализацию из близлежащих домов», — пояснили в организации, добавив, что слесари достали из труб: грязные тряпки, средства личной гигиены, влажные салфетки и другие отходы жизнедеятельности.
Засор стал причиной возникновения пробки, из-за которой вода хлынула на дорогу и тротуары. К вечеру субботы с подтоплением справились. Специалисты продолжают ликвидировать аварию на коллекторе в районе зоопарка.
«Просим жителей не смывать в унитаз твёрдые бытовые отходы, которые не разлагаются в воде. Это сильно усложняет работу хозяйственно-бытовой канализации и проводит к аварийным ситуациям», — обратились к горожанам сотрудники предприятия.