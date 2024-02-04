«Водоканал»: в потопе на Алябьева виноваты жильцы близлежащих домов

«Сегодня в первой половине дня произошёл засор мобильной станции перекачки, установленной на месте аварии на канализационном коллекторе в Калининградском зоопарке, твёрдыми бытовыми отходами, которые в большом количестве сливались в канализацию из близлежащих домов», — пояснили в организации, добавив, что слесари достали из труб: грязные тряпки, средства личной гигиены, влажные салфетки и другие отходы жизнедеятельности.