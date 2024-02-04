Оплата не прошла: кондуктор выгнала одиннадцатилетнюю девочку из автобуса в мороз

1 февраля такое происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре. В сети появилась информация о том, что одиннадцатилетняя девочка по независящим от нее причинам не смогла оплатить проезд в рейсовом автобусе. Кондуктор не придумала ничего лучше и высадила ребенка из транспорта, несмотря на мороз. Чтобы попасть домой, несовершеннолетней пришлось проделать длинный путь пешком. По данным сайтов погоды, температура воздуха в Комсомольске-на-Амуре в тот день колебалась от 21 до 29 градусов ниже нуля.