Участникам СВО из Хабаровского края будут компенсировать оплату ЖКХ

Согласно новой мере поддержке, военнослужащие войдут в число получателей ежемесячной денежной компенсации на часть расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, начиная с текущего года. Кроме того, неработающие родители бойцов, достигшие пожилого возраста, получат возможность бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение.
Всего в крае действует 27 мер поддержки участников СВО и членов их семей. В конце прошлого года был принят краевой закон, предоставляющий возможность военнослужащим, удостоенным госнаград, бесплатно получать земельные участки в собственность. Также с прошлого года мобилизованные граждане могут получить до 250 тысяч рублей на газификацию.