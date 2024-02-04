Участникам СВО из Хабаровского края будут компенсировать оплату ЖКХ

Всего в крае действует 27 мер поддержки участников СВО и членов их семей. В конце прошлого года был принят краевой закон, предоставляющий возможность военнослужащим, удостоенным госнаград, бесплатно получать земельные участки в собственность. Также с прошлого года мобилизованные граждане могут получить до 250 тысяч рублей на газификацию.