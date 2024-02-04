Зачем проволоке мыло? Как работает эмульсовар на металлургическом комбинате

Здесь тепло и пахнет мылом. Такое ощущение, что заходишь в баню. Правда, жар тут поддают не на печку, а в реактор. И банщика нет — только эмульсовар. Это одна из самых редких профессий металлургического комбината.
Эмульсовары трудятся в сталепрокатном цехе. На этом производстве делают проволоку, гвозди и сетку-рабицу. Даже сложно представить, зачем здесь мыло. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» побывали в цехе и увидели всё сами.
Всё под замком.
На производстве нас встретила Людмила Губарева. Она работает в цехе семь лет. На комбинате — 17. Пришла сюда после того, как закрыли её предприятие по изготовлению полуфабрикатов. Сначала три месяца обучалась профессии, потом сдала экзамены и получила допуск к самостоятельной работе.
Признаётся, было тяжело, потом привыкла. И теперь с удовольствием рассказывает о своей деятельности: «Мы варим технологическую смазку, которую потом используют в производстве проволоки. Она похожа на рассыпчатый порошок. Технология несложная, но требует внимательности и знаний процесса приготовления».
Оглядываемся вокруг: участок нашей героини в цехе отделён, зайти сюда может не каждый. Есть ограждения, ворота и замок. Оно и понятно — для неспециалиста участок небезопасен.
Большую часть его занимает реактор — огромный агрегат, в котором и варится смазка. Он монотонно гудит и периодически фыркает.
Основной ингредиент, из которого готовят смазку, — обыкновенное хозяйственное мыло. На одну варку нужно 30 коробок. А это 200 кг! Сюда добавляется ещё несколько компонентов: больше всего извести. Её наша героиня сначала насыпает в вёдра. Когда все компоненты приготовлены, Людмила заносит их на площадку реактора, ссыпает внутрь и включает оборудование.
«На приготовление такой смеси уходит около двух часов. В течение этого времени я слежу за температурой, чтобы мыло не сгорело — она должна быть +160 градусов. И за работой узлов реактора. Параллельно убираю пустые коробки из-под мыла в специально отведённую тару», — продолжает наша героиня.
Как пирожки в духовке.
Зимой здесь лучшее место на производстве — можно погреться. Летом же приходится ставить вентилятор. После того как смазка готова, Людмила ссыпает её в тележки и перевозит к сушильным шкафам. С виду продукт напоминает мыльную стружку. Из тележки наша героиня рассыпает её по поддонам. Использует ведро для точности дозировки: одно ведро — один поддон. И ставит в сушильный шкаф. Процесс напоминает приготовление пирожков в духовке. И здесь уже смазка подсушивается до нужного состояния ещё около двух часов. Готовую смесь насыпают в «мыльницу» волочильного стана. И используют в качестве технологической смазки для производства проволоки.
Как нитки.
Если объяснять процесс на пальцах, это выглядит так: в цех поступает проволока только определённого диаметра. И уже здесь, на месте, производят продукцию меньших размеров. Как это сделать? Просто-напросто растянуть её. Для этого и нужен волочильный стан. Попадая в него, под действием физических сил проволока постепенно растягивается. Это словно продеть толстую нитку в тонкое ушко иголки. Нитка — это сама заготовка (проволока исходного диаметра), иголка — узкое отверстие волока (элемент волочильного стана). А вот чтобы процесс входа и выхода в «ушко» был комфортным, и используют смазку.