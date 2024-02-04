Зачем проволоке мыло? Как работает эмульсовар на металлургическом комбинате

Зимой здесь лучшее место на производстве — можно погреться. Летом же приходится ставить вентилятор. После того как смазка готова, Людмила ссыпает её в тележки и перевозит к сушильным шкафам. С виду продукт напоминает мыльную стружку. Из тележки наша героиня рассыпает её по поддонам. Использует ведро для точности дозировки: одно ведро — один поддон. И ставит в сушильный шкаф. Процесс напоминает приготовление пирожков в духовке. И здесь уже смазка подсушивается до нужного состояния ещё около двух часов. Готовую смесь насыпают в «мыльницу» волочильного стана. И используют в качестве технологической смазки для производства проволоки.