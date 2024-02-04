Как снизить вероятность заболевания в период эпидемии

"Маску нужно менять на новую каждые два-три часа. Если надеть ранее использованную маску, которая, например, завалялась у вас в кармане, то вреда будет больше, чем пользы. Здоровому человеку носить маску не стоит, это не эффективно. Прикрывать лицо должен именно заболевший. При желании можно нанести на маску несколько капель эфирного масла для обеззараживания.