Потепление до 0 градусов придёт в Красноярск на рабочей неделе

В Красноярске рабочая неделя с 5 по 9 февраля будет тёплой и почти без осадков. По прогнозу Гидрометцентра России, уже в понедельник красноярцев ждёт дневная температура около нуля градусов. Потом придёт небольшое похолодание, но сильных морозов не синоптики не прогнозируют.
5 февраля (понедельник) в дневное время суток воздух прогреется до 0 градусов, в вечернее время похолодает до −10 градусов. Ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный до 3−5 метров в секунду;
6 февраля (вторник) красноярцев ожидает до −3 градусов в дневное время, вечером придёт похолодание до −15 градусов. Прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер юго-западный до 1−2 метров в секунду;
7 февраля (среда) в светлое время суток будет до −5 градусов, ближе к ночи ожидается похолодание до −16 градусов. Погода будет пасмурная, но без осадков. По данным Гидрометцентра, в городе прогнозируется безветренная погода;
9 февраля (пятница) температура днём составит до −3 градусов, к ночи похолодает до −9 градусов. Погода ожидается облачная с кратковременными осадками в виде снега, ветер юго-западный до 3−6 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказывали, что февраль будет тёплым. Температура прогнозируется около и выше климатического уровня на 1−1,5 градуса. Подробнее об этом можно прочитать на ссылке здесь.