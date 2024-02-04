Потепление до 0 градусов придёт в Красноярск на рабочей неделе

В Красноярске рабочая неделя с 5 по 9 февраля будет тёплой и почти без осадков. По прогнозу Гидрометцентра России, уже в понедельник красноярцев ждёт дневная температура около нуля градусов. Потом придёт небольшое похолодание, но сильных морозов не синоптики не прогнозируют.