Начальник управления Генпрокуратуры по ДФО выслушал проблемы хабаровчан

Граждане обратились к представителю надзорного органа по различным вопросам — соблюдение жилищного законодательства, оказание помощи в восстановлении нарушенных социальных прав, лекарственное обеспечение, организация транспортного обслуживания. Одно из обращений касалось долговременной проблемы отсутствия транспортного сообщения отдаленных поселков Сукпай и Золотой в районе имени Лазо с административным центром — поселком Переяславка.

«Это препятствует жителям, в том числе студентам и пенсионерам, не имеющим личного транспорта, добираться в Хабаровск. Андрей Мондохонов дал поручение прокурору края Николаю Рябову рассмотреть вопрос о судебном понуждении районной администрации к установлению связывающего населенные пункты маршрута», — отметили в Генпрокуратуре.

Родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились по вопросу необеспечения системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы, расходными материалами, а также возмещения расходов на самостоятельно приобретенные медицинские изделия. Семья из Хабаровска попросила предоставить им поддержку в восстановлении прав на получение жилого помещения вместо аварийного. Также была поднята проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей-педиатров в Центральной районной больнице, расположенной в поселке Чегдомын, что приводит к несвоевременным и некачественным медицинским услугам.