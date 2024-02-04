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Начальник управления Генпрокуратуры по ДФО выслушал проблемы хабаровчан

Руководитель управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провел личный прием жителей Хабаровского края.
Источник: РИА "Новости"

На встрече присутствовали прокурор края Николай Рябов, а также руководители региональных органов государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Граждане обратились к представителю надзорного органа по различным вопросам — соблюдение жилищного законодательства, оказание помощи в восстановлении нарушенных социальных прав, лекарственное обеспечение, организация транспортного обслуживания. Одно из обращений касалось долговременной проблемы отсутствия транспортного сообщения отдаленных поселков Сукпай и Золотой в районе имени Лазо с административным центром — поселком Переяславка.

«Это препятствует жителям, в том числе студентам и пенсионерам, не имеющим личного транспорта, добираться в Хабаровск. Андрей Мондохонов дал поручение прокурору края Николаю Рябову рассмотреть вопрос о судебном понуждении районной администрации к установлению связывающего населенные пункты маршрута», — отметили в Генпрокуратуре.

Родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились по вопросу необеспечения системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы, расходными материалами, а также возмещения расходов на самостоятельно приобретенные медицинские изделия. Семья из Хабаровска попросила предоставить им поддержку в восстановлении прав на получение жилого помещения вместо аварийного. Также была поднята проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей-педиатров в Центральной районной больнице, расположенной в поселке Чегдомын, что приводит к несвоевременным и некачественным медицинским услугам.

Руководитель окружного управления поручил прокурору края провести проверки по каждому поступившему обращению, а также осуществить мониторинг и анализ соблюдения законности в целом по Хабаровскому краю. Ход исполнения поручения и его результаты поставлены на контроль.

Прокуратура