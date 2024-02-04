В крупном районе Приморья восстановили проезд для автомобилей

Бригады АО «Примавтодор» восстановили проезд для автомобилей на участке с нулевого по 12 километр трассы Михайловка — Турий Рог — Кировка в Ханкайском округе. До этого здесь нельзя было проехать из-за непогоды и осадков. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.