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В Новосибирске спасли мужчину с инсультом

Новосибирские спасатели пришли на помощь мужчине с инсультом.
Источник: Freepik

В социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе МАСС опубликовали информацию о том, что в Кировском районе Новосибирска 2 февраля сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь 59-летнему мужчине с инсультом.

По предварительным данным, местному жителю стало плохо, однако дверь была заблокирована. Прибывший экипаж спасателей обеспечил доступ в квартиру и обнаружил там лежащего на полу мужчину — его передали бригаде медиков, которые установили, что у новосибирца инсульт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске спасатели вытащили из пожара 3 человек.