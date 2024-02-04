В Новосибирске спасли мужчину с инсультом

По предварительным данным, местному жителю стало плохо, однако дверь была заблокирована. Прибывший экипаж спасателей обеспечил доступ в квартиру и обнаружил там лежащего на полу мужчину — его передали бригаде медиков, которые установили, что у новосибирца инсульт.