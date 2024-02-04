В Новосибирске спасли мужчину с инсультом

В социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе МАСС опубликовали информацию о том, что в Кировском районе Новосибирска 2 февраля сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь 59-летнему мужчине с инсультом.
По предварительным данным, местному жителю стало плохо, однако дверь была заблокирована. Прибывший экипаж спасателей обеспечил доступ в квартиру и обнаружил там лежащего на полу мужчину — его передали бригаде медиков, которые установили, что у новосибирца инсульт.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске спасатели вытащили из пожара 3 человек.