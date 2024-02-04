Редкий автомобиль Bugatti продают в Иркутске за 1,1 млрд рублей

Необычное предложение о продаже редкого и эксклюзивного автомобиля появилось на одной из известных площадок объявлений в Иркутске. Его цена составляет 1,1 миллиард рублей. Как заверяет продавец, всего в мире было выпущено 40 таких автомобилей.
— Автомобиль 2021 года выпуска. Пробег составляет 560 километров. На автомобиле практически не ездили. Машина доступна под заказ, сейчас находится в Монако, — говорится в тексте объявления.
Иркутянам готовы доставить гиперкар в течение трех недель. В стоимость автомобиля включены все сборы и пошлины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский космонавт Александр Гребенкин полетит на МКС 22 февраля. Он пробудет там шесть месяцев. Вместе с сибиряком в полет отправятся трое американских астронавтов.