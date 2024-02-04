Редкий автомобиль Bugatti продают в Иркутске за 1,1 млрд рублей

Необычное предложение о продаже редкого и эксклюзивного автомобиля появилось на одной из известных площадок объявлений в Иркутске. Его цена составляет 1,1 миллиард рублей. Как заверяет продавец, всего в мире было выпущено 40 таких автомобилей.