Усилится ветер. Чего еще ожидать белорусам от погоды в воскресенье, 4 февраля

4 февраля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается ветреная с осадками погода. Ночью во многих районах пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.