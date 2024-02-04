Усилится ветер. Чего еще ожидать белорусам от погоды в воскресенье, 4 февраля

4 февраля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается ветреная с осадками погода. Ночью во многих районах пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Ночью и утром местами образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит −1 +5°С, максимальная днем +1 +6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.
Минск.
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2…+4°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Брест.
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +4…+6°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Витебск.
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1…+3°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель.
Облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 30−40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3…+5°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно.
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +4…+6°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Могилев.
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2…+4°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.