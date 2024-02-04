«Звездочка возле серпа»: новосибирцы посмотрят сближение Луны и Антареса из созвездия Скорпиона

— Утром будет сближение Луны и Антареса, возможно заметить звездочку возле серпа, если позволит погода. Сближения можно увидеть невооруженным глазом, наблюдать, но фотографировать его не собирался, — сообщил КП-Новосибирск астрофотограф Алексей Чикуров.