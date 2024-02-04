«Звездочка возле серпа»: новосибирцы посмотрят сближение Луны и Антареса из созвездия Скорпиона

Новосибирские астрономы предупредили о сближении Луны и Антареса — самой яркой звезды из созвездия Скорпиона. Это событие случится утром 5 февраля в 07.30.
— Утром будет сближение Луны и Антареса, возможно заметить звездочку возле серпа, если позволит погода. Сближения можно увидеть невооруженным глазом, наблюдать, но фотографировать его не собирался, — сообщил КП-Новосибирск астрофотограф Алексей Чикуров.
Фотограф заметил, что погода может помешать наблюдениям. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске утром 5 февраля будет пасмурно и пройдет небольшой снег.