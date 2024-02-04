Из-за непогоды закрыли республиканские трассы в пяти областях Казахстана

В Жамбылской области из-за тумана, ветра и плохой видимости, ограничено движение на участке трассы «Алматы-Ташкент-Термез», 159−238 км, участок от Кенена до Кайнара. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу закрыт участок трассы «Ушарал-Достык», 84−184 км, от станции Коктума до станции Достык. Движение ограничено из-за метели и плохой видимости.
В Карагандинской области из-за непогоды закрыт участок трассы «Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход», 0−16 км, от села Пришахтинска до села Новостройка.
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау закрыта трасса «Жезказган-Петропавловск», 252−335 км, от границы Улытауской области до Аркалыка.
В области Улытау из-за метели и плохой видимости закрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск», 137−252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 337 единиц техники и 457 человек.
Напомним, штормовое предупреждение было объявлено в большинстве регионов страны.