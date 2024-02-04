«Черный» снег выпал в Сатпаеве: причины назвали в Казахмысе

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Компания Казахмыс (Kazakhmys) выступила с заявлением после публикаций о «черном» снеге.
«В ряде СМИ распространяется информация, что 31 января 2024 года в городе Сатпаев выпали осадки в виде загрязненного снега. Данное событие связывают с деятельностью ТОО Kazakhmys Distribution (…). Якобы используемое в компании очистное оборудование морально устарело и работает некорректно. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении компании.
Тепловая станция № 1, расположенная в черте Сатпаева, служит для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением города и прилегающих промышленных объектов. На ней имеется три источника выбросов:
дымовая труба водогрейных котлов ПТВП-100, на которой установлено золоулавливающее оборудование, имеющее коэффициент очистки 98,5−99%.
дымовая труба паровых котлов ДКВР 10/13, на которой функционируют золоулавливающие установки производительностью 26000м3/ч с коэффициентом очистки 80−92%.
открытый склад угля, выполненный в соответствии с проектным решением.
«31 января на открытый склад ТОО “Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)” производилась плановая выгрузка угля. В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20−25 м/с произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов Сатпаева. Данный форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет», — пояснили в компании.
Работа золоулавливающих установок ведется в штатном режиме, отметили в Казахмысе.