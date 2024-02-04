«Черный» снег выпал в Сатпаеве: причины назвали в Казахмысе

«В ряде СМИ распространяется информация, что 31 января 2024 года в городе Сатпаев выпали осадки в виде загрязненного снега. Данное событие связывают с деятельностью ТОО Kazakhmys Distribution (…). Якобы используемое в компании очистное оборудование морально устарело и работает некорректно. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении компании.