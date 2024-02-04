Зоосад «Приамурский» приглашает поучаствовать хабаровчан в конкурсе «Любимец публики»

Для участия в конкурсе необходимо создать свой ролик о визите в зоосад или видеоклип, также можно подготовить фотоколлаж. Информация в материале должна быть позитивная и достоверная.
Работы принимаются с 5 по 13 февраля на электронный адрес: zoosad@27zoo.ru. После чего их разместят в соцсетях.
Предлагаются следующие номинации:
Лучший видеоклип «Любимец публики»;Лучший видеоролик о посещении зоосада;Лучший фотоколлаж «Любимец публики».
А уже 14 февраля с 12 до 15 часов подведут итоги конкурса на праздничном мероприятии.