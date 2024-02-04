Нутрициологи рассказали, как трудиться в графике и не толстеть

Опрос россиян о том, как они питаются на работе, провели специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter. Так, опрос показал, что у 59% респондентов на работе нет столовой. Чаще всего об отсутствии специального места, где можно поесть, говорили работники искусства, маркетологи, строители и бухгалтеры.
При этом 75% тех, у кого в офисе или на производстве есть столовая, обедают там.
Нутрициологи рекомендуют отказаться на работе от перекусов с печеньем и конфетами. Перекусы, в составе которых много сахара, ведут к набору лишнего веса. Также из-за таких перекусов снижается аппетит к основному приёму пищи. В результате питание получается калорийным, но низким по питательной ценности.
Специалисты советуют приносить перекус из дома и съедать его между завтраком и обедом. Это могут быть два любых фрукта и горсть орехов.
Также они отмечают, что обед должен занимать не менее 20 минут, а жевать следует медленно. Пищеварение улучшается, если человек ест спокойно, не торопится.
Одна из самых распространённых ошибок, как отмечают нутрициологи, — употребление несочетаемых продуктов с высоким гликемическим индексом. Из-за этого у людей после обеда возникает чувство тяжести в желудке, сонливость. Люди обычно выбирают на обед мясо или рыбу с макаронами или крупой.
Эти продукты не сочетаются друг с другом, углеводам и белку требуется разная среда и разное время для их переработки. На эти процессы организм расходует много сил. Специалисты рекомендуют выбирать белковые блюда с клетчаткой — овощами и зеленью.
Либо блюда из сложных углеводов с большим количеством клетчатки и небольшим количеством жиров — крупы, плюс сыры, овощи и зелень.