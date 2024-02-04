Нутрициологи рассказали, как трудиться в графике и не толстеть

Опрос россиян о том, как они питаются на работе, провели специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter. Так, опрос показал, что у 59% респондентов на работе нет столовой. Чаще всего об отсутствии специального места, где можно поесть, говорили работники искусства, маркетологи, строители и бухгалтеры.