ЗАГС назвал воронежцам популярные имена детей 1976−1980 годов

«К самым редким и необычным именам того времени можно отнести: Яросвет, Фёкла, Семен, Розалия, Регина, Прасковья, Прокофий, Лира, Олимпиада и Октябрина, Герасим, Нонна и Неонила, Марк и даже Берёзка. Чрезвычайно популярные сегодня имена Ульяна и Матвей тогда родители выбирали крайне редко — так называли несколько малышей в год», — добавили в управлении ЗАГСа.