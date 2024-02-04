ЗАГС назвал воронежцам популярные имена детей 1976−1980 годов

Воронежцам назвали имена, которые были популярны с 1976-го по 1980-й годы, информацией поделилось региональное управление ЗАГС.
Топ востребованных имен возглавляют: Наталья, Сергей, Татьяна, Елена, Роман, Евгений, Ольга, Дмитрий, Александр, Людмила, Ирина.
К началу 80-х имя постепенно становится популярным имя Анна. Пропадает интерес к имени Юрий, хотя так ежегодно все равно называют около 400 детей. Имена Юлия, Максим, Олеся и Оксана, напротив, набирают популярность.
Нередко детям дают имена Игорь, Павел, Надежда, Михаил, Владимир, Виктор, Иван и Мария. Редко выбирают имена Николай, Тимофей, Петр, Раиса, Руслан, Константин.
«К самым редким и необычным именам того времени можно отнести: Яросвет, Фёкла, Семен, Розалия, Регина, Прасковья, Прокофий, Лира, Олимпиада и Октябрина, Герасим, Нонна и Неонила, Марк и даже Берёзка. Чрезвычайно популярные сегодня имена Ульяна и Матвей тогда родители выбирали крайне редко — так называли несколько малышей в год», — добавили в управлении ЗАГСа.