Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 5 февраля, чтобы не провести год в нищете

Агафьев день плох для лентяев. Тем, кто любит просыпаться в обед, не поздоровится: их может ждать расплата за безделье в виде болезней и неудач. Любители праздного времяпрепровождения, если не хотят навлечь беду, должны заняться чем-то полезным с самого утра. Можно навести порядок в жилище, отправиться за продуктами или взяться за рукоделие.