Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 5 февраля, чтобы не провести год в нищете

5 февраля верующие вспоминают мученика Агафангела Римского. В народном календаре дата известна как Агафьев день. На Руси в это время люди активно занимались домашним хозяйством. Существовало у них и немало примет, касающихся финансовых вопросов. Наши предки старались соблюдать эти неписаные правила, чтобы не остаться без денег и приумножить свой капитал.
Народные приметы на 5 февраля: что нельзя делать
Агафьев день плох для лентяев. Тем, кто любит просыпаться в обед, не поздоровится: их может ждать расплата за безделье в виде болезней и неудач. Любители праздного времяпрепровождения, если не хотят навлечь беду, должны заняться чем-то полезным с самого утра. Можно навести порядок в жилище, отправиться за продуктами или взяться за рукоделие.
В день, предназначенный для работы, следует быть осторожнее с деньгами. Лишиться капитала рискует тот, кто будет отказывать в помощи окружающим. Выслушать нужно даже незнакомца, который подойдет к вам на улице. Если отвернетесь от нуждающегося, скоро сами окажетесь на его месте.
5 февраля не стоит пересчитывать деньги. Подбирать найденные на улице монеты или купюры также не рекомендуется. С давних пор известно поверье, что их специально оставляют на видном месте те, кто хочет забрать себе чужую удачу. Забрав такую находку домой или сразу потратив, человек рискует провести с нищете и долгах целый год.
Еще одна примета этого дня касается мусора. Выносить его из дома следует только в светлое время суток. Если заняться этим после заката, из дома уйдет мир и покой.
Не давайте соседям соль. Можно отсыпать крупы, если просят, но вместе с солью можно лишиться финансового благополучия.
В долг лучше ни у кого не брать. Рассчитаться с кредитором будет затруднительно.
Общаясь с людьми, будьте терпеливы. Если поспорите с человеком, рискуете стать врагами до конца жизни. Наладить отношения будет очень непросто.
Народные приметы на 5 февраля: что можно делать
Важной традицией Агафьева дня в старину была помощь нуждающимся. Наши предки старались помочь всем, кому могли. Они подавали нищим, делились едой и одеждой с малоимущими, давали кров путникам. Считалось, что чем больше добра человек сделает 5 февраля, тем лучше он проведет этот год.
Обязательно нужно проверить одежду всех членов семьи и зашить дырки в карманах. Тогда достаток в доме будет.
К концу зимы хозяева пересчитывали свои запасы, волнуясь, хватит ли корма их животным. Женщины хлопотали по хозяйству, их мужья в это время готовили сельскохозяйственные орудия к началу полевых работ.
Свободные красавицы могли заниматься приданым. Существовала примета, что если девушка успеет вышить на полотенце цветок 5 февраля, то в течение этого года ее сосватают.
Согласно поверьям, удача улыбнется тем, кто найдет паутину в Агафьев день. В ближайшее время в дом придут деньги. Еще один добрый знак — встретить зайца: он сулит радостные новости.
Приметы о погоде на 5 февраля
Не забывали наши предки и про погоду: наблюдая за изменениями в природе, они пытались предсказать, какими будут весна, лето и осень. Так, толстый слой снега в полях считался в старину верным признаком хорошего урожая. Хлеба будет много, голодать не придется.
Солнце 5 февраля на Руси называли указанием на жаркий август. Если в Агафьев день будет морозно, весна запоздает. В марте может быть холодно.
Алый закат сулит резкие изменения погоды. Южный ветер принесет с собой потепление, северный — похолодание.
Именины 5 февраля
5 февраля именины отмечают Иван, Владимир, Геннадий, Федор и Макарий. Также нужно поздравить Иосифа и Евдокию.
Рожденные в этот день имеют сильный характер, отличаются целеустремленностью. Они любят работать и могут добиться карьерных высот. Их ценят за искренность и уважают за справедливость.