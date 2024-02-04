В Кузбассе за выходные 140 человек заболело коронавирусом

В Кемеровской области за выходные (3 и 4 февраля) у 140 человек выявили коронавирус. Статистику приводит Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе. Прямо сейчас на лечении от ковида в регионе находятся 387 пациентов, а всего с начала пандемии вирусом заразилось 244 798 кемеровчан. Из всех болевших коронавирусом 241 192 были успешно выписаны, 3219 человек от него погибли (чуть больше 1% от числа заболевших).