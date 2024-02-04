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Еще в трех областях РК закрыли трассы из-за непогоды

Караганда. 4 февраля. КазТАГ — Еще в трех областях РК закрыли трассы из-за непогоды, сообщает QazAvtoJol.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: КазТАГ

«С 13.00 4 февраля вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

Карагандинская область: а/д «Екатеринбург — Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской область — ПВП Темиртау (снег, метель, ограничение видимости).

Акмолинская область: а/д «Екатеринбург — Алматы» км. 1292−1353, уч. ПВП Жибек жолы — граница Карагандинской область (снег, метель, ограничение видимости).

Актюбинская область: а/д «Самара — Шымкент» км. 776−965, уч. заправка ЭКО Ойл — п. Карабутак (снег, метель, ограничение видимости).