Еще в трех областях РК закрыли трассы из-за непогоды

«С 13.00 4 февраля вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств», — говорится в сообщении.
Карагандинская область: а/д «Екатеринбург — Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской область — ПВП Темиртау (снег, метель, ограничение видимости).
Акмолинская область: а/д «Екатеринбург — Алматы» км. 1292−1353, уч. ПВП Жибек жолы — граница Карагандинской область (снег, метель, ограничение видимости).
Актюбинская область: а/д «Самара — Шымкент» км. 776−965, уч. заправка ЭКО Ойл — п. Карабутак (снег, метель, ограничение видимости).