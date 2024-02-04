Главные новости недели в Нижегородской области к 4 февраля

Ранее правительство признало постройки на объекте самовольными и послало на их снос экскаваторы и охранников в балаклавах.



ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде будут достраивать два года. Передать квартиры дольщикам спецзастройщик «Хутор» планирует к апрелю 2026 года. В качестве компенсации за достройку проблемного ЖК девелопер получит участок площадью 3,3 га на улице Родионова.



Руководителя Чкаловской центральной районной больницы сменили после жалоб работников скорой помощи на низкие зарплаты, переработки, непрофильную занятость. Управлять учреждением будет Наталья Гребенщикова, с 2009 года работавшая врачом, заместителем главврача, начальником медицинской службы.



Студенческий мостик над Почаинским оврагом снесут. Отремонтировать его нельзя, потому что истек срок службы конструкций переправы, сообщили в правительстве региона. На месте Студенческого мостика построят новый.



Тоннелепроходческий щит «Владимир» запустили на стройплощадке будущей станции метро «Сенная». Щит пройдет 1,5 км до площади Свободы, где строится вторая станция. Изначально начать проходку тоннелей планировалось в конце 2022 года.



На подлете к Нижнему Новгороду сбили два беспилотника вооруженных сил Украины. Они летели ночью на крайне низких высотах со стороны Рязанской области. Пострадавших нет.



Губернатор Глеб Никитин раскритиковал регоператора «Нижэкология-НН» за проблемы с вывозом мусора со дворов. Руководство компании говорит, что мусоровозы просто не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за неубранного снега. В мэрии заявляют, что снег расчищают вовремя, однако ранее прокуратура вносила главе города представление за некачественную уборку снега.



Нижегородку арестовали на пять суток за серьги в радужной расцветке. Ей вменили публичное демонстрирование символики экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. О деле высказался депутат Госдумы Александр Хинтшейн. Сначала он назвал решение суда «очень странным», но позже написал, что «купился» на фейк. По словам депутата, на самом деле на девушке были сережки с радугой из шести цветов, но позже она их выкинула.



Инфляция в Нижегородской области по итогам 2023 года составила 6,9%. Годовой прирост цен на продукты составил 7,96%, на непродовольственные товары — 6,84%.

