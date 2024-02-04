Школьников и студентов Воронежской области привлекут к созданию беспилотников

К созданию новых моделей БПЛА планируют подключить школьников и студентов колледжей по программе дополнительного образования во внеурочное время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района в субботу, 3 февраля.
В 2024 году в Хреновском лесном колледже имени Г. Морозова создадут Центр практической подготовки юных инженеров и программистов по теме беспилотников, а также в 15 районах области подготовят 17 специализированных классов. В том числе для создания такого класса в новоусманской школе № 5 «Эврика» планируют выделить 12 миллионов рублей, рассказала директор Марина Боброва.
На выделенные средства оборудуют рабочие зоны в двух классах и одной лаборантской. Здесь установят персональные компьютеры, ремонтную станцию, малую тренировочную зону и даже инструментарий 3D-печати изделий. Для работ в этом направлении приобретут 3D-принтеры, видеокоптеры, геодезическое оборудование, интерактивную панель отслеживания и другую необходимую технику.
Планируется, что в 2024 году в регионе появятся 18 тематических площадок, которые способны будут проводить отборочные этапы конкурсов юных техников и изобретателей.
Координировать развитие проекта в регионе будет министерство образования Воронежской области. Организаторы предполагают, что национальный проект «Беспилотные авиационные системы» повлияет на развитие промышленности в регионе и в стране.