Школьников и студентов Воронежской области привлекут к созданию беспилотников

В 2024 году в Хреновском лесном колледже имени Г. Морозова создадут Центр практической подготовки юных инженеров и программистов по теме беспилотников, а также в 15 районах области подготовят 17 специализированных классов. В том числе для создания такого класса в новоусманской школе № 5 «Эврика» планируют выделить 12 миллионов рублей, рассказала директор Марина Боброва.