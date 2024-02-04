В Калтанском округе сняли режим повышенной готовности

В Калтане Кемеровской области сняли режим повышенной готовности, сообщил глава округа Игорь Голдинов. Его ввели в 12:00 в пятницу, 2 февраля. Тогда на Южно-Кузбасской ГРЭС снизились параметры теплоносителя, из-за чего в нескольких многоквартирных домах отключили горячую в воду. Сейчас водоснабжение восстановили полностью. На станции работают три котла, ещё два будут введены в работу после окончания ремонта.