Свыше 56 тысяч тонн мусора накопила Жамбылская область за год

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, глава региона Ербол Карашукеев провел совещание по вопросам повышения эффективности управления коммунальными отходами.
— В 2023 году накоплено 56,5 тысячи тонн отходов, из них отдельно собрано и отсортировано 10,7 тысячи тонн отходов, доля утилизации — 19%, — проинформировал руководитель облуправления природных ресурсов и природопользования Олжас Баккараев. — Все 159 полигонов ТБО имеют разрешения на эмиссии. Помимо этого, функционируют 32 учреждения, занимающиеся сбором и транспортировкой отходов, в Таразе таких учреждений семь. В Байзакском, Жуалынском, Меркенском, Сарысуском, Таласском и Рыскуловском районах предприятия, которые занимаются сбором, вывозом и сортировкой поступающего мусора, отправляют отходы на переработку в специализированные предприятия Алматы, Шымкента, а также в Российскую Федерацию.
По словам спикера, в Жамбылской области сортировкой, или утилизацией пластиковых, полиэтиленовых, электронных приборов, моторных масел, стеклянных и бумажных отходов, занимаются 14 учреждений.
— На 792 контейнерных площадках для раздельного сбора отходов установлены 6 108 контейнеров трех видов, в том числе, для полиэтилена и пластика, ртутьсодержащих ламп, сбора твердых бытовых отходов. С иностранными компаниями ведутся переговоры по вопросам строительства мусороперерабатывающего завода, — отметил Олжас Баккараев.
В ходе совещания заслушаны отчеты акимов районов и областного центра, где ненадлежащим образом организована система сбора ТБО.
Ербол Карашукеев раскритиковал работу по разработке программы управления коммунальными отходами. Главой региона даны поручения профильному ведомству разработать совместно с районными акиматами совместный план действий и утвердить конкретные сроки. Аким области, указав на ряд проблемных вопросов, поручил подготовить план мероприятий по разработке и реализации программы управления коммунальными отходами, разработать Дорожную карту по строительству инфраструктуры для переработки строительных отходов. Поручено на особом контроле держать меры по повышению инвестиционной привлекательности сферы вывоза и переработки ТБО, изучению инвестпроектов по строительству мусороперерабатывающего технопарка, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.
Как сообщалось, отсутствие в регионе мусороперерабатывающего завода является серьезной проблемой, которую пытаются решить с 2005 года. За эти годы было несколько безуспешных попыток привлечь зарубежных инвесторов. Завод по переработке мусора с производством побочных химических продуктов предлагают построить в Таразе германские инвесторы.
На территории жамбылского региона острой остается проблема стихийных мусорных свалок. Миллионы тонн бытовых отходов не в состоянии вывезти и утилизировать малочисленные предприятия, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов. А имеющиеся полигоны не отвечают санитарно-экологическим и строительным нормам.