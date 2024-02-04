Свыше 56 тысяч тонн мусора накопила Жамбылская область за год

— В 2023 году накоплено 56,5 тысячи тонн отходов, из них отдельно собрано и отсортировано 10,7 тысячи тонн отходов, доля утилизации — 19%, — проинформировал руководитель облуправления природных ресурсов и природопользования Олжас Баккараев. — Все 159 полигонов ТБО имеют разрешения на эмиссии. Помимо этого, функционируют 32 учреждения, занимающиеся сбором и транспортировкой отходов, в Таразе таких учреждений семь. В Байзакском, Жуалынском, Меркенском, Сарысуском, Таласском и Рыскуловском районах предприятия, которые занимаются сбором, вывозом и сортировкой поступающего мусора, отправляют отходы на переработку в специализированные предприятия Алматы, Шымкента, а также в Российскую Федерацию.