Процент удовлетворенности жителей Ростова работой властей изменился за год

Например, в Ростове-на-Дону зафиксировали как снижение, так и повышение удовлетворенности относительно разных сфер жизни. В частности, качество транспортного обслуживания вполне устроило 62,88% респондентов (в 2022 году было 64,90%). Претензий к автодорогам не оказалось у 62,88% опрошенных (в 2022 году — 60,82%).