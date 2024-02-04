Процент удовлетворенности жителей Ростова работой властей изменился за год

В Ростовской области региональные власти опубликовали итоги опроса, в котором зафиксировали процент удовлетворенности жителей городов и районов работой местных администраций. Обновленные данные за 2023 год отличаются от показателей годовой давности.
Например, в Ростове-на-Дону зафиксировали как снижение, так и повышение удовлетворенности относительно разных сфер жизни. В частности, качество транспортного обслуживания вполне устроило 62,88% респондентов (в 2022 году было 64,90%). Претензий к автодорогам не оказалось у 62,88% опрошенных (в 2022 году — 60,82%).
В сфере ЖКХ такие показатели: удовлетворенность теплоснабжением — 77,27% (в 2022 году — 77,14%), водоснабжением — 69,32% (в 2022 году — 72,24%), электроснабжением — 77,27% (в 2022 году — 79,59%), газоснабжением — 81,44% (в 2022 году — 82,45%).
Добавим, по итогам 2023 года среди донских городов сферами транспорта, водо- и газоснабжения больше всего были довольны в Азове (76,50%, 73,87% и 89,85% соответственно).
Наибольшее количество положительных оценок дорогам и теплоснабжению дали в городе Зверево (76,25% и 85,69% соответственно). Самый высокий уровень удовлетворенности электроснабжением в регионе по итогам 2023 года оказался в Волгодонске (84,21%).
Добавим, всего в голосовании приняли участие более 24,7 тысячи жителей Дона. В основном это были люди от 31 года до 50 лет. 77% респондентов — женщины, 23% — мужчины.