В четырех районах Крыма установят 370 новых электроподстанций

В 2024 году в четырех районах Крыма планируют установить 370 новых электроподстанций. Об этом сообщили представители ГУП РК «Крымэнерго» Александр Панфилов и Павел Дербенев.
Новые подстанции появятся в четырех муниципалитетах, которые больше всего пострадали от «шторма века». Их установят Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском районах. По словам замначальника Центральных электрических сетей «Крымэнерго» по распределительным сетям Александра Панфилова, это будет оборудование российского производства.
— Всего планируется доустановить и заменить порядка 370 подстанций, — сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».
В Симферопольском районе собираются установить 110 подстанций. Панфилов пояснил, что этот муниципалитет наиболее загружен. По словам начальника «Крымэнерго» по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части республики сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций. Они расположены в 109 населенных пунктах.