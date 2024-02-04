В четырех районах Крыма установят 370 новых электроподстанций

Новые подстанции появятся в четырех муниципалитетах, которые больше всего пострадали от «шторма века». Их установят Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском районах. По словам замначальника Центральных электрических сетей «Крымэнерго» по распределительным сетям Александра Панфилова, это будет оборудование российского производства.