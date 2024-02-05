Эксперты рассказали красноярцам, как уберечь персональные данные в интернете

Эксперты «Авито» по запросу «МК в Красноярске» дали советы, как уберечь себя от кражи личной информации и денег при совершении покупки через сеть.
Так, специалисты советуют выбирать хорошо знакомые интернет-платформы и магазины. Крупные площадки внедряют системы безопасности, чтобы пользователи не потеряли данные. Использование официальных приложений и заполнение адреса сайта вручную в браузере позволит избежать контакта с мошенниками.
Важное значение играют и продавцы, которые публикуют объявления в специальных сервисах и маркетплейсах.
«При выборе продавца внимательно изучите его профиль: посмотрите историю сделок, почитайте отзывы других покупателей, особое внимание на рейтинг — это средняя оценка, оставленная людьми, которые уже взаимодействовали с продавцом. Чем выше рейтинг — тем больше вероятность, что сделка пройдет успешно», — пояснили представители сервиса.
Общение с продавцом следует вести только внутри платформы, через защищенные инструменты и не переходить в сторонние мессенджеры, а также по сомнительным ссылкам.
И конечно, нельзя переводить предоплату малознакомым продавцам, не сообщать данные карт, телефоны, адреса и персональные данные.
Для дополнительной защиты профиля можно придумать сложный пароль. Хранить его лучше отдельно от логина. От разных сайтов пароли лучше хранить в разных местах.
Кроме того, сейчас на многих сайтах применяется двухфакторная аутентификация с использованием кода из смс или пуш-уведомления. Этой функцией пользуются владельцы большого количества аккаунтов в профильных сервисах.
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