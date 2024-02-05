Эксперты рассказали красноярцам, как уберечь персональные данные в интернете

Эксперты «Авито» по запросу «МК в Красноярске» дали советы, как уберечь себя от кражи личной информации и денег при совершении покупки через сеть.

Так, специалисты советуют выбирать хорошо знакомые интернет-платформы и магазины. Крупные площадки внедряют системы безопасности, чтобы пользователи не потеряли данные. Использование официальных приложений и заполнение адреса сайта вручную в браузере позволит избежать контакта с мошенниками.

Важное значение играют и продавцы, которые публикуют объявления в специальных сервисах и маркетплейсах.

«При выборе продавца внимательно изучите его профиль: посмотрите историю сделок, почитайте отзывы других покупателей, особое внимание на рейтинг — это средняя оценка, оставленная людьми, которые уже взаимодействовали с продавцом. Чем выше рейтинг — тем больше вероятность, что сделка пройдет успешно», — пояснили представители сервиса.

Также не стоит верить объявлениям с ценой значительно ниже рыночной. Если продавец выставил на продажу слишком дешевый товар, это повод насторожиться и задать ему больше вопросов. Например, попросить показать то, что он продает.