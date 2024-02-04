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«Ситуация с подтоплениями усугубится»: эксперты прогнозируют мокрый снег и дождь

В первой половине недели Калининградскую область ждёт очередной атлантический циклон со смешанными осадкам.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 42% 759 мм рт. ст. +10°

В первой половине недели Калининградскую область ждёт очередной атлантический циклон со смешанными осадками (мокрый снег/дождь) во вторник и среду. Об этом сообщают эксперты телеграмм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ориентировочно в регионе может выпасть еще порядка 20−35 мм, поэтому, в ближайшее время ситуация с подтоплениями в регионе только усугубится», — прогнозируют синоптики.

Напомним, на прошлой неделе из-за активного таяния снега в реках Калининградской области стал подниматься уровень воды, из-за чего фиксировались подтопления некоторых домохозяйств и общественных территорий. В администрации Калининграда сообщили, что специалисты устраняют подтопления «практически в круглосуточном режиме».