Какой сегодня праздник: 5 февраля

Хулио Альберони был кардиналом и испанским государственным министром в период правления короля Филиппа Пятого. В 1734 году Папа римский назначил его равеннским легатом. В этой должности Альберони пытался присоединить к Церковной области республику Сан-Марино. В 1631 году папой Урбаном Восьмым была признана независимость республики Сан-Марино. В 1739 году два недовольных правительством санмаринца устроили заговор с целью свергнуть правительство и восстановить власть народного собрания. Их арестовали, а кардинал Альберони потребовал их освободить и предать духовному суду. Республика отказала ему в этом, тогда Альберони арестовал всех санмаринских патрициев, находившихся вне родины. Он закрыл границу республики для вывоза и ввоза товаров, собрал войско и двинулся на Сан-Марино.