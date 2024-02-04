Какой сегодня праздник: 5 февраля

Что интересного произошло 5 февраля?
Сегодня в одном из самых маленьких в мире государств, Сан-Марино, отмечают День освобождения от оккупации Альберони.
Хулио Альберони был кардиналом и испанским государственным министром в период правления короля Филиппа Пятого. В 1734 году Папа римский назначил его равеннским легатом. В этой должности Альберони пытался присоединить к Церковной области республику Сан-Марино. В 1631 году папой Урбаном Восьмым была признана независимость республики Сан-Марино. В 1739 году два недовольных правительством санмаринца устроили заговор с целью свергнуть правительство и восстановить власть народного собрания. Их арестовали, а кардинал Альберони потребовал их освободить и предать духовному суду. Республика отказала ему в этом, тогда Альберони арестовал всех санмаринских патрициев, находившихся вне родины. Он закрыл границу республики для вывоза и ввоза товаров, собрал войско и двинулся на Сан-Марино.
При поддержке части населения, которая сочувствовала заговорщикам, и духовенства кардинал Альберони занял Сан-Марино и принудил местное население принести присягу папе. Однако Климент Двенадцатый поведение кардинала не одобрил. Он отменил все им сделанное и восстановил независимость Сан-Марино.
Также сегодня жители Республики Бурунди отмечают важный национальный праздник — День единства. Он был введен в качестве попытки примирить враждующие народы тутси и хуту.
Еще сегодня Всемирный день Нутеллы. Бренд Nutella, известный во всем мире и популярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо — блогер, проживающая в Италии, — предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.
В США сегодня отмечают Национальный день метеоролога (National Weatherperson’s Day или National Weatherman’s Day). Этот праздник отмечают не только профессиональные метеорологи, но и люди, для которых наблюдение за погодой — просто хобби или вид волонтерской деятельности. В качестве даты праздника был выбран день рождения Джона Джеффриса. Этот бостонский врач является одним из первых в Америке наблюдателей погодных условий.
Исторические события 5 февраля в мире
1861-й — в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп;
1924-й — радио ВВС начало передавать с Гринвичской обсерватории сигналы точного времени;
1936-й — на экраны США вышел новый фильм Чарли Чаплина «Новые времена»;
1952-й — Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры.
Исторические события 5 февраля в Казахстане
1945-й — в Алматы открылась первая казахская консерватория — ведущий музыкальный вуз Республики Казахстан;
2009-й — в Караганде состоялось открытие ветеринарной модульной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, которое позволяет диагностировать особо опасные заболевания в ускоренные сроки.
Дни рождения знаменитостей 5 февраля в мире
В 1836 году родился Николай Добролюбов — русский литературный критик рубежа 1850−60-х годов, публицист, революционный демократ. Самые известные псевдонимы — Бов и Н. Лайбов, полным настоящим именем не подписывался;
в 1924 году родился Александр Матросов — советский солдат, Герой Советского Союза;
в 1985 году родился Криштиану Роналду — португальский футболист;
в 1992 году родился Неймар — бразильский футболист.
Кто родился 5 февраля в Казахстане
В 1945 году родился Ермек Жумабеков — заведующий лабораторией генетики и репродукции лесных культур Института общей генетики и цитологии;
в 1969 году родился Дидар Косылбеков — писатель, культуролог и журналист, экс-директор АО РТРК «Казахстан — Семей».
День смерти знаменитостей 5 февраля в мире
В 1979 году умерла Грете Розенберг — немецкая пловчиха, серебряный призер летних Олимпийских игр (1912);
в 2003 году умерла Антонина Шуранова — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР;
в 2008 году умер Махариши Йоги — философ, основатель теории трансцендентальной медитации;
в 2010 году умер Галимзян Хусаинов — советский футболист;
в 2020 году умер Кирк Дуглас — американский актёр, сыгравший в фильмах «20 тысяч лье под водой», «Викинги», «Ярость» и многих других. Отец другого знаменитого актера Майкла Дугласа;
в 2022 году умер Абдижамил Нурпеисов — казахский писатель и переводчик, автор знаменитой трилогии «Кровь и пот».
Православный праздник 5 февраля
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Агафангела и Климента. Агафангел и его учитель епископ Климент приняли мученическую смерть во времена гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Истязания, которым многократно подвергали Агафангела и Климента, даже у зрителей-язычников вызывали ужас. После того как соправитель Максимилиан скончался, мученика Агафангела предали смерти через обезглавливание, а позже убили и Климента. Святые вошли в историю христианства как одни из самых терпеливых и смиренных сынов Божиих.
Католический праздник 5 февраля
Сегодня католики отмечают День памяти святой Агаты. Святая Агата Сицилийская (St. Agatha of Sicily, 231—251) происходила из знаменитого рода, проживавшего на острове Сицилия. После принятия крещения она из любви к Христу решила сохранить свое девство. Но ее красота привлекла внимание римского наместника Квициана. Когда Квициан, как и прочие кандидаты в женихи, получил отказ Агаты, он возненавидел девушку. Квициан, выполняя распоряжения императора, возглавил волну гонений на сицилианских христиан. Одной из первых была арестована Агата. Сначала ее отдали в публичный дом, а когда не получилось там ее совратить, предали пыткам. Во время пыток в городе случилось землетрясение. Агата умерла во время мучений.
День ангела 5 февраля
Сегодня День ангела празднуют Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.