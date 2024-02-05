Неужели потеплеет? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля

На календаре — последний зимний месяц. Пора зиме и честь знать — ослабить ледяную хватку и прекратить пугать сибиряков морозами. Собственно, это она и намерена сделать. В регион пришло потепление. И погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля будет вполне комфортной для февраля. Уже в понедельник, 5 числа, днем в областном центре всего −6…-8 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».