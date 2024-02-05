Неужели потеплеет? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля

На календаре — последний зимний месяц. Пора зиме и честь знать — ослабить ледяную хватку и прекратить пугать сибиряков морозами. Собственно, это она и намерена сделать. В регион пришло потепление. И погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля будет вполне комфортной для февраля. Уже в понедельник, 5 числа, днем в областном центре всего −6…-8 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— 5 февраля в Иркутске без существенных осадков, облачность ожидается переменная, — говорят метеорологи. — Ветер дует юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.
Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля
Да, утром, в понедельник, конечно, все еще холодновато — до −22 градусов. А вот ночь на вторник будет уже теплее. Столбики уличных термометров покажут всего −16 градусов. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России.
— Днем 6 февраля в Иркутске облачная с прояснениями погода, без осадков и −8, — отмечают синоптики.
— Ночью 8 февраля прогнозируем переменную облачность, без осадков и −18 градусов, — говорят в Гидрометцентре России. — Днем в четверг — до −8, также переменная облачность и без осадков.
В пятницу ночью в областном центре облачная погода и до −19. Есть 79-процентрая вероятность, что в дневные часы выпадет немного снега — до 0.6 миллиметров — а температура воздуха составит −9 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля: погода на выходные
Выходные обещают быть самыми теплыми днями на неделе с 5 по 11 февраля. Так, в ночь на субботу на улицах города термометры покажут −20 градусов, а днем потеплеет до −3 градусов и выпадет небольшой кратковременный снег. Облачность будет переменной.
По данным портала «Гисметео», в ночь на воскресенье в Иркутске малооблачно, без осадков и −12, днем всего −4. Однако, прогулки на свежем воздухе может омрачить ветер, в последний день недели порывы ветра достигнуть 10 м/с.
Вот такой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 февраля.