Умер бывший мэр Шелехова Владислав Поздняк. Он управлял городом 12 лет. Менялись названия его должности — председатель исполкома, глава администрации, мэр города и Шелеховского района. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
Владислав Викторович известен тем, что занимался организацией строительства мемориала Славы и Вечного огня в Иркутске. При нем началось строительство храма Святых апостолов Петра и Павла в Шелехове, установлен памятник Григория Шелехова и создан музей.
— Он ни к кому не был равнодушным. Даже на пенсии Владислав Поздняк участвовал во всех важных мероприятиях города и района. Он очень любил Шелехов и все, что было создано первостроителями, — говорит Игорь Кобзев.
Умер бывший мэр Шелехова Владислав Поздняк на 83 году жизни.