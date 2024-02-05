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На шоу Андрея Малахова выступила жительница Новосибирской области

Жительница Новосибирской области спела песню в эфире телешоу Андрея Малахова.
Источник: Скриншот

4 февраля на телеканале «Россия 1» в эфире телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души» выступила жительница Новосибирской области Елена Вершинина — она исполнила песню «Не отрекаются любя».

Известно, что сибирячка многодетная мать, она поделилась, что живет ради своих детей и делает все возможное для них. Вместе с детьми женщина живет в поселке Нечаевский Тогучинского района Новосибирской области.

С 17 лет Елена пишет песни, играет на гитаре и имеет множество наград за это.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 28-летний повар Иван Далевич из Новосибирска пришёл на кастинг «Битва шефов». Но, к сожалению, он не прошёл отбор в новом сезоне шоу.

Напомним, что бабушка с внучкой из Новосибирска выиграли 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка».

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