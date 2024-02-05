Отменить концерты Орбакайте и Арбениной в Хабаровске требует ОНФ

Рекламу концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной не видел наверное только тот хабаровчанин, кто не выходит из дома. Впрочем, и сидя дома, он ее увидит — в соцсетях, например. Дочка «примы» Аллы Пугачевой, последний муж которой признан иноагентом, собирается дать концерт в Хабаровске в марте, буквально в дни выборов президента, сообщает корреспондент ИА AmurMedia. Концерт Дианы Арбениной предполагается на площадке «Платинум Арены» и, судя по афишам, тоже почти совпадает с другой значимой датой — планируется на 24 февраля. Хабаровские общественники требуют отменить концерты обеих певиц в связи с их политическими заявлениями.