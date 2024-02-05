Отменить концерты Орбакайте и Арбениной в Хабаровске требует ОНФ

Рекламу концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной не видел наверное только тот хабаровчанин, кто не выходит из дома. Впрочем, и сидя дома, он ее увидит — в соцсетях, например. Дочка «примы» Аллы Пугачевой, последний муж которой признан иноагентом, собирается дать концерт в Хабаровске в марте, буквально в дни выборов президента, сообщает корреспондент ИА AmurMedia. Концерт Дианы Арбениной предполагается на площадке «Платинум Арены» и, судя по афишам, тоже почти совпадает с другой значимой датой — планируется на 24 февраля. Хабаровские общественники требуют отменить концерты обеих певиц в связи с их политическими заявлениями.
— Арбенина высказывалась против возвращения Крыма, осуждала СВО, высказывала поддержку Украине. А Кристина имеет недвижимость в США, по сути живет за пределами России и платит налоги в США. Эти деньги возвращаются к нам пулями и снарядами, — прокомментировал корреспонденту ИА AmurMedia ситуацию Юрий Рошка, руководитель Хабаровского регионального отделения ОНФ.
Помимо письменного обращения в адрес губернатора Хабаровского края о недопустимости проведения концертов в городе воинской славы Хабаровске этих артисток, Юрий Александрович в устной форме заявил, что нужно проверить организаторов концертов в городе. Руководитель хабаровского реготделения ОНФ выразил недоумение по поводу предоставления под концерт Дианы Арбениной «Платинум Арены». Заявление было сделано им на коллегии прокуратуры, где присутствовали губернатор и представители Генпрокуратуры. Редакция будет следить за развитием событий.