В феврале хабаровчан ждёт сокращённая рабочая неделя

Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о предстоящей в феврале короткой рабочей неделе. В этом году праздник День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на пятницу и будем выходным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Предпраздничный день, 22 февраля, будет рабочим, однако закончится на час раньше.

К слову, такой же режим работы ждет россиян и в марте. Предпраздничный день, 7 числа, будет сокращен на один час. Международный женский день 8 марта в этом году приходится на пятницу, и также станет выходным.