Хабаровский «Амур» в Астане выиграл первый из двух матчей с «Барысом»

Следующую игру «Амур» также проведет с «Барысом» в столице Казахстана. На сегодняшний день хабаровчане занимают девятую строчку в турнирной таблице на востоке, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» на один балл. Следом за «тиграми» идет «Сибирь» с отставанием в три очка и новосибирцы также продолжают бороться за попадание в восьмерку.



Болельщикам дальневосточников сегодня, 5 февраля, стоит понаблюдать за играми конкурентов, нижнекамцами и новосибирцами — они встретятся с «Ладой» и «Ак Барсом».