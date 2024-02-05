Хабаровский «Амур» в Астане выиграл первый из двух матчей с «Барысом»

В Астане состоялся хоккейный матч между «Амуром» и казахстанским «Барысом», который завершился непростой победой хабаровчан. Хозяева практически не претендуют на попадание в зону плей-офф в восточной конференции КХЛ, дальневосточники наоборот — всеми силами стараются туда пробиться, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После проигрыша в Новосибирске подопечные Андрея Мартемьянова должны были не просто реабилитироваться, но и непременно победить: на кону каждый балл. У «барсов» такой мотивации нет и они могут играть в свое удовольствие либо набирать очки, увеличивая индивидуальные показатели хоккеистов.
Игра у «тигров» не задалась со старта: за первые несколько минут защитник Ефим Гуркин дважды был наказан двухминутным штрафом. И второе его удаление привело к тому, что хозяева распечатали ворота Игоря Бобкова. Восстановить баланс «тигры» смогли только к середине второго периода — отличился нападающий Алекс Броадхерст. Статистика к окончанию второго игрового отрезка показывала равные показатели по броскам и силовым приемам, при этом голов зрители больше не увидели.
В середине третьего периода Ян Дрозг вывел хабаровчан вперед, однако преимущество было потеряно спустя всего три минуты. До конца основного времени команды не смогли склонить чашу весов в свою пользу, и игра перетекла в овертайм при счете 2:2.
С самого начала дополнительного времени главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов снял с ворот Игоря Бобкова, заменив его на льду нападающим Владиславом Барулиным, который с первой же атаки поразил ворота «Барыса» и овертайм продлился всего несколько секунд..
— Конечно, рад победе, далась она нелегко. Команда соперника очень хорошо начала, лезла на ворота, хороший переход был из обороны в атаку. Мы нахватали удалений, наигрались в меньшинстве. Во втором периоде сделали корректировку и уже более слаженно пошла командная игра, — прокомментировал после игры Андрей Мартемьянов.
Следующую игру «Амур» также проведет с «Барысом» в столице Казахстана. На сегодняшний день хабаровчане занимают девятую строчку в турнирной таблице на востоке, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» на один балл. Следом за «тиграми» идет «Сибирь» с отставанием в три очка и новосибирцы также продолжают бороться за попадание в восьмерку.
Болельщикам дальневосточников сегодня, 5 февраля, стоит понаблюдать за играми конкурентов, нижнекамцами и новосибирцами — они встретятся с «Ладой» и «Ак Барсом».