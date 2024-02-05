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Красноярский ХК «Сокол» на домашнем льду одолел нефтекамский «Торос»

Игра состоялась в Красноярске на льду «Платинум Арены».
Источник: ХК "Сокол"

В Красноярске хоккейный клуб «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» сразился с командой «Торосом» из Нефтекамска в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

С самого начала первого периода хоккеисты «Сокола» активно теснили «Торос» на льду и смогли забить две шайбы в первом периоде, гости смогли отыграть один гол. На перерыв команды ушли со счётом 2:1.

Во втором периоде красноярская команда забила ещё два гола — счёт 4:1. В последнем игровом отрезке «Торос» сумел отыграть две шайбы, но пропустил ещё одну от «Сокола». Итог встречи — 5:3 в пользу хозяев льда.

Следующая игра ХК «Сокол» состоится 6 февраля в Красноярске с командой «Ижсталь» из Ижевска.

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