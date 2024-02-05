Красноярский ХК «Сокол» на домашнем льду одолел нефтекамский «Торос»

В Красноярске хоккейный клуб «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» сразился с командой «Торосом» из Нефтекамска в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
С самого начала первого периода хоккеисты «Сокола» активно теснили «Торос» на льду и смогли забить две шайбы в первом периоде, гости смогли отыграть один гол. На перерыв команды ушли со счётом 2:1.
Во втором периоде красноярская команда забила ещё два гола — счёт 4:1. В последнем игровом отрезке «Торос» сумел отыграть две шайбы, но пропустил ещё одну от «Сокола». Итог встречи — 5:3 в пользу хозяев льда.
Следующая игра ХК «Сокол» состоится 6 февраля в Красноярске с командой «Ижсталь» из Ижевска.