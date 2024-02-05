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Репетиция весны: в Омскую область пришла оттепель из Атлантики

Всю неделю в регионе будет стоять аномально тёплая погода.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, Омская область оказалась под влиянием тёплых, влажных воздушных масс с Атлантики. Потепление началось со вчерашнего дня. В понедельник, 5 февраля, ожидается −2… −7 градусов. Во вторник потеплеет до +1.

Даже в ночные часы тёплая погода будет сохраняться. Температура воздуха по ночам составит от −2 до −7. Вместе с тем, циклон принесёт с собой сильный ветер и небольшие осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Ожидаются метель и гололедица.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на Gismeteo, потепление будет коротким. Сразу после него в Омскую область снова придут морозы.