Репетиция весны: в Омскую область пришла оттепель из Атлантики

По данным Обь-Иртышского УГМС, Омская область оказалась под влиянием тёплых, влажных воздушных масс с Атлантики. Потепление началось со вчерашнего дня. В понедельник, 5 февраля, ожидается −2… −7 градусов. Во вторник потеплеет до +1.
Даже в ночные часы тёплая погода будет сохраняться. Температура воздуха по ночам составит от −2 до −7. Вместе с тем, циклон принесёт с собой сильный ветер и небольшие осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Ожидаются метель и гололедица.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на Gismeteo, потепление будет коротким. Сразу после него в Омскую область снова придут морозы.