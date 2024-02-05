Репетиция весны: в Омскую область пришла оттепель из Атлантики

Даже в ночные часы тёплая погода будет сохраняться. Температура воздуха по ночам составит от −2 до −7. Вместе с тем, циклон принесёт с собой сильный ветер и небольшие осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Ожидаются метель и гололедица.