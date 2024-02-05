В Хабаровске прошла премия «Бариста года»

Что такое «Бариста года»? Национальную премию придумали в России еще в 2019 году, и теперь проводят ежегодно. Этот конкурс помогает выявлять лучших и мотивирует бариста страны развиваться. Само мероприятие для участника проходит быстро, ведь у него на него есть всего 30 минут, из них 15 минут он будет выступать.
Хабаровск в этом году провел премию впервые. Всего в краевую столицу приехало 20 бариста из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска и Биробиджана. И победитель будет представлять ДФО на всероссийском этапе.
— Наш губернатор и правительство Хабаровского края очень большое внимание уделяют развитию туризма. И я считаю, что такие мероприятия, в том числе и премия «Бариста года», способствуют тому, чтобы люди не просто больше путешествовали, но и путешествовали с комфортом, с удовольствием от своих поездок. Я очень благодарен организаторам и участникам данного мероприятия за то, что оно есть, и надеюсь, будет в дальнейшем. Пусть победит сильнейший, — выступил с приветственным словом Евгений Романов, министр промышленности и торговли Хабаровского края.
Первый чемпионат на Дальнем Востоке прошел в прошлом году во Владивостоке. Теперь очередь Хабаровска. Проходил чемпионат в два дня, по 10 человек в день. И пока один выступал свое положенное время, второй усиленно готовился, ведь судьи совсем скоро заняли бы и его столик.
— В профессии я уже почти 10 лет. А началось все достаточно случайно — меня отчислили из университета из-за меня же самой. Мне очень было скучно учиться, я перестала посещать учреждение и, конечно, меня исключили. Но я не расстроилась, и устроилась на работу в кофейню. Я и до этого подрабатывала в общепите. Сначала я думала, что это временная работа, но уже за плечами почти 10 лет стажа. Я хотела остаться обычным официантом без карьерного роста, но уже через две недели я стала бариста, через год начала преподавать и участвовать в конкурсах, и совсем недавно открыла собственную кофейню. За моими плечами уже есть две победы в чемпионатах, и спустя четыре года перерыва, решила снова вспомнить какого это — быть участником таких мероприятий. И настроена я не на победу, а на удовольствие, ведь побеждает тот, кому это больше всех надо, — рассказала Дарья Нефедьева, участница из Благовещенска.
Главная идея чемпионата — это оценить навыки бариста в приготовлении эспрессо, молочного напитка по заданному заранее рисунку, и кофе, заваренным одним из ручных способов. Все участники находятся на равных условиях даже во время выступления, ведь у них есть только 15 минут, чтобы расставить оборудование, то есть чашки и кофейные зерна, и потом есть еще 15 минут, чтобы презентовать три пары напитков: два эспрессо, два молочных напитка, два напитка, приготовленных альтернативным способом.
— Я работаю бариста уже семь лет, являюсь шеф-бариста в одной из популярных сети кофеен. Началось все банально — я вернулся с армии и нуждался в работе. Отучился в самой кофейне на бариста, ушел в другую и решил вернуться на Родину, на Сахалин. Там попробовал себя в роли управляющего кофейной точки, но душа тянула обратно в Хабаровск. И я вернулся. Принять участие в премии решил, чтобы проверить себя. Как раз до конца, надеюсь, смогу побороть свой страх публики, хотя принимаю участие в конкурсах, на сегодня, уже в третий раз. Самый удивительный мой секрет — я люблю обычный черный кофе. Я столько готовлю разные кофе, что пью теперь только классику, — рассказал Ким Ман Гир, участник из Хабаровска.
Самое удивительное в конкурсе: несмотря на одинаковый состав, кофе у всех участников получается абсолютно разным. Осложняется премия еще тем, что конкурсант должен комментировать свои действия желательно без остановки, то есть делиться рецептом кофе не только с жюри, но и с публикой. Некоторые из участников в Хабаровске дополняли свои рецепты фактами про кофе и историей напитка.
— Практически все становятся бариста случайно, и история моя от остальных не особо отличается. Я поступила на дистанционное обучение, и вышла на работу в кофейню. Сначала я думала, что я пришла просто подработать, но меня быстро это затянуло. Кофейня — это очень атмосферное место. Бариста не просто готовит кофе, он радует людей. Это знакомства, истории и счастливые улыбки. Так и прошло уже четыре года. После повышения до должности шеф-бариста, я начала участвовать в конкурсах и чемпионатах. Первый раз я смогла пройти в полуфинал, сегодня же рассчитывают на результат еще лучше. А если говорить о любимом кофе… Такового у меня нет, ведь все зависит от настроения. Например, хочу сегодня что-то сладкое, а уже завтра что-то более крепкое, — поделилась Виктория Лысунец, участница из Благовещенска.
— Пришел в профессию я просто: мне нужна была работа, меня друг позвал работать в кофейню, и я остался. Так уже прошло четыре года. На заметку, я всегда мечтал быть связан с космической деятельностью, но жизнь удивительная вещь. Дополнительное бучение на бариста я проходил в Ижевске, так как выиграл конкурс в нашей компании, тоже называется «Бариста года». А сегодняшний чемпионат для меня стал первым конкурсом вне моего места работы. Я захотел посмотреть, как проходят такие мероприятия, чтобы точно победить в следующем году, — поделился Игорь Андрющенко, участник из Комсомольска-на-Амуре.
Первое место занял хабаровчанин Никита Найденов. Второе место у жительницы Владивостока Юлии Ивановой.
Как поделились участники, конкурс «Бариста года» — это не только победа. Это также возможность улучшить свои навыки и проработать совершенные ошибки. И, конечно, это новые знакомства и возможность заявить о себе в кофейной индустрии. И не забудем о кофе, одном из прекрасных напитков.