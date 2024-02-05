В Хабаровске прошла премия «Бариста года»

— В профессии я уже почти 10 лет. А началось все достаточно случайно — меня отчислили из университета из-за меня же самой. Мне очень было скучно учиться, я перестала посещать учреждение и, конечно, меня исключили. Но я не расстроилась, и устроилась на работу в кофейню. Я и до этого подрабатывала в общепите. Сначала я думала, что это временная работа, но уже за плечами почти 10 лет стажа. Я хотела остаться обычным официантом без карьерного роста, но уже через две недели я стала бариста, через год начала преподавать и участвовать в конкурсах, и совсем недавно открыла собственную кофейню. За моими плечами уже есть две победы в чемпионатах, и спустя четыре года перерыва, решила снова вспомнить какого это — быть участником таких мероприятий. И настроена я не на победу, а на удовольствие, ведь побеждает тот, кому это больше всех надо, — рассказала Дарья Нефедьева, участница из Благовещенска.