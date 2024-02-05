Выставку старых утюгов открыли в музее Уссурийска

Новая экспозиция в музее Уссурийска получила название «Рассказы старого утюга» (0+). На ней каждый экземпляр — эксклюзив, а порой и произведение искусства. Угольный, духовой, спиртовой, утюг с душой и многие другие предоставил для выставки коллекционер Юрий Швех.
Как сообщает ИА UssurMedia, началась история выставки с того, что жена Юрия еще в 2015 году увидела в журнале цветочный горшок, сделанный из угольного утюга, и захотела такой же. Но приобретённая старая вещь так и не стал горшком, а положила начало коллекции.
К очень интересным экспонатам Швех относит утюги с душой (ударение на первый слог) — чугунной деталью, которую раскаляли в печи и вкладывали внутрь прибора. Редкие утюги-трубачи: дым из них выводился в сторону через трубу. Есть миниатюрные утюжки для глажки манжет. Есть утюги, украшенные литыми фигурками животных, птиц, человека. Впервые коллекционер показал зрителям свою эксклюзивную находку — спиртовой утюг.
Сотрудники музея говорят, что в старину утюг считался роскошью, не каждая семья могла себе его позволить. Утюги нередко передавали по наследству.