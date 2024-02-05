Выставку старых утюгов открыли в музее Уссурийска

Как сообщает ИА UssurMedia, началась история выставки с того, что жена Юрия еще в 2015 году увидела в журнале цветочный горшок, сделанный из угольного утюга, и захотела такой же. Но приобретённая старая вещь так и не стал горшком, а положила начало коллекции.