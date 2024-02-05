Обновленные территории в городах и селах Хабаровского края привлекают жителей

Созданные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» общественные зоны становятся привлекательными местами для местных жителей. В селе Новый мир Комсомольского района прошел «Снежный десант». Администрация, учителя и старшеклассники прошли по местам исторической и военной славы.
В прошлом году в Новом мире в рамках нацпроекта организовали новую пешеходную зону в районе сквера и Центральной площади по улице Центральной. Этот участок выбрали на основе результатов всероссийского онлайн-голосования в 2022 году. Работы включали установку канатного ограждения, создание пешеходных дорожек, установку скамеек и фонарей. На них выделили более двух миллионов рублей.
— Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет преобразить облик нашего сельского поселения, повысить уровень комфорта. Мы ценим продление действия этой программы до 2030 года и надеемся, что сможем сделать нашу малую родину еще привлекательнее, — рассказала директор местного Дома культуры Екатерина Осмоловская.
— Пять лет назад на месте текущей пешеходной зоны у центральной площади была пустая территория. Сегодня здесь располагается уютная площадь с детской площадкой, сценой, многофункциональной спортивной площадкой, безопасными тротуарами и экологической тропой. Особо стоит выделить «Обелиск Славы», который благоустроили в рамках приоритетного проекта в 2018 году, — сказал глава администрации сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Анатолий Мищенко.
За последние пять лет в регионе улучшили 571 общественное пространство в 56 населенных пунктах. Создали современные городские зоны для отдыха, занятий спортом и прогулок. В 2024 году планируется благоустроить около 90 общественных пространств на общую сумму 330 миллионов рублей.