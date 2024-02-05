Обновленные территории в городах и селах Хабаровского края привлекают жителей

В прошлом году в Новом мире в рамках нацпроекта организовали новую пешеходную зону в районе сквера и Центральной площади по улице Центральной. Этот участок выбрали на основе результатов всероссийского онлайн-голосования в 2022 году. Работы включали установку канатного ограждения, создание пешеходных дорожек, установку скамеек и фонарей. На них выделили более двух миллионов рублей.