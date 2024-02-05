Нашлась хозяйка хаски, спасенного у Димитровского моста в Новосибирске

Волонтеры из группы «ГБР_ZOO_НСК» уверены, что это стало возможным благодаря массовым репостам, которые помогли распространить информацию о собаке в сети интернет. Об этом они рассказали на своей странице в ВК.
Хаски, которому волонтеры дали имя «Дима», нашли водители 1 февраля. Вся морда у него было в крови. Когда на место прибыли зооволонтеры, Пес сам смог подняться и пойти навстречу людям. На его морде зияла огромная рана. Его сразу же доставили в ветклинику «БЭСТ».
Там собаке зашили раны.
Как только Дима, который, кстати, на самом деле оказался Веней, подлечит раны, он сможет вернуться к своей хозяйке.
Волонтеры уверили, что Веня находится на цепи только в отсутствии хозяйка, поскольку «разносит весь дом». В присутствии же членов семьи он ведет себя вполне адекватно.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что слепой пес хаски много дней ждет хозяина на трассе под Новосибирском.