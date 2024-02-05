Нашлась хозяйка хаски, спасенного у Димитровского моста в Новосибирске

Хаски, которому волонтеры дали имя «Дима», нашли водители 1 февраля. Вся морда у него было в крови. Когда на место прибыли зооволонтеры, Пес сам смог подняться и пойти навстречу людям. На его морде зияла огромная рана. Его сразу же доставили в ветклинику «БЭСТ».