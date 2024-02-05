Хабаровчан обманывают услугой по замене счётчиков

В случае, если подобная квитанция все же оказалась в почтовом ящике, потребителю, получившему такую листовку необходимо удостовериться в существовании данного юридического лица. Сделать это можно, введя ОГРН/ИНН организации на сайте egrul.nalog.ru. Если же «специалисты» непосредственно приходят домой с якобы плановой проверкой, то важно обратить внимание на их внешний вид, а также потребовать документы. Настоящий сотрудник фирмы всегда одет в специальную форму и при себе у него имеется соответствующее удостоверение. Кроме того, напрямую требовать оплаты работник не может. Максимум — оставит квитанцию.



Если у потребителя все же есть сомнения, то для уточнения информации о плановых проверках он может обратиться в организацию, обслуживающую МКД: ТСЖ или УК.