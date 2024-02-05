Хабаровчан обманывают услугой по замене счётчиков

После непродолжительного перерыва хабаровчане вновь начали находить в почтовых ящиках уведомления о проверке счетчиков воды. Сомнительные организации предлагают гражданам проверить, установить или переустановить приборы учета холодной и горячей воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для убедительности компании отмечают, что если приборы вовремя не проверить или заменить, то плата за водопотребление будет начисляться по общему нормативу. То есть пользователям придется платить больше. Для того, чтобы избежать переплаты, хабаровчанам рекомендуют позвонить по указанному в листовке номеру и записаться на специальную проверку.
— Подобная рассылка является массовой и безадресной, для всего населения. В том случае, если у вас со счетчиками все хорошо и срок проверки еще не наступил, то и реагировать на нее не нужно. Обозначенный номер, кстати, при проверке по открытым базам данных, имеет много отрицательных отзывов в интернете. Некоторые напрямую указывают, что это действуют мошенники.
В случае, если подобная квитанция все же оказалась в почтовом ящике, потребителю, получившему такую листовку необходимо удостовериться в существовании данного юридического лица. Сделать это можно, введя ОГРН/ИНН организации на сайте egrul.nalog.ru. Если же «специалисты» непосредственно приходят домой с якобы плановой проверкой, то важно обратить внимание на их внешний вид, а также потребовать документы. Настоящий сотрудник фирмы всегда одет в специальную форму и при себе у него имеется соответствующее удостоверение. Кроме того, напрямую требовать оплаты работник не может. Максимум — оставит квитанцию.
Если у потребителя все же есть сомнения, то для уточнения информации о плановых проверках он может обратиться в организацию, обслуживающую МКД: ТСЖ или УК.