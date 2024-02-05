Жительница Пермского края спустя 44 года встретилась с сестрой в «Жди меня»

Жительница Пермского края спустя 44 года встретилась с сестрой в программе «Жди меня».
Историю воссоединения двух сестёр, разлучённых в детстве, рассказал благотворительный фонд «Дедморозим», который помог живущей в губахинском психоневрологическом интернате женщине Ираиде отыскать сестру после десятков лет неведения. Координатор проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Наталья Цветова написала письмо в программу «Жди меня» и рассказала о ситуации.
Ираида, несмотря на то что её с двумя сёстрами разлучили очень рано, довольно хорошо помнила семью. Она рассказала, что ей было два года, когда её забрали и отвезли в интернат. У неё было две сестры — Вероника и Роза. Единственное, что осталось у Ираиды с детства — её фото в семилетнем возрасте. Женщина всю жизнь провела в психоневрологических интернатах — сначала в Осе, потом в Губахе. Более сорока лет она мечтала найти родных.
На программе «Жди меня» приняли письмо из Пермского края и смогли найти старшую сестру Ираиды — Веронику. Женщина живёт в Иваново, куда переехала после выпуска из дома-интерната в Березниках. Женщина рассказала, что в юности её навещал отец и она даже ездила гостить к бабушке и тётям. Но после связь оборвалась. Вероника никогда не знала, что с её сёстрами и мамой.
Благодаря программе «Жди меня» она увиделась с сестрой. Ираида вышла из ворот психоневрологического интерната навстречу Веронике и не сдержала слёз. Женщины обнялись.
«Здравствуй, родная. Увидела, дождалась. Ну что ты, не плачь», — успокаивала сестру Вероника.
«Я помню тебя, очень помню», — сказала Ираида.
Встретившиеся после разлуки сёстры надеются найти Розу — свою младшую сестру. О её судьбе, как и о судьбе их матери, пока ничего неизвестно.