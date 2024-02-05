Жительница Пермского края спустя 44 года встретилась с сестрой в «Жди меня»

Ираида, несмотря на то что её с двумя сёстрами разлучили очень рано, довольно хорошо помнила семью. Она рассказала, что ей было два года, когда её забрали и отвезли в интернат. У неё было две сестры — Вероника и Роза. Единственное, что осталось у Ираиды с детства — её фото в семилетнем возрасте. Женщина всю жизнь провела в психоневрологических интернатах — сначала в Осе, потом в Губахе. Более сорока лет она мечтала найти родных.