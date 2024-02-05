Магнитная буря 5 февраля 2024 года: сильнейшие 5-балльные атаки с Солнца

Метеопаты могут столкнуться с недомоганием уже в начале рабочей недели.
В понедельник, 5 февраля, К-индекс поднимется до 5 баллов. Возмущения такой силы считаются настоящей магнитной бурей класса G1. Особенно тяжело метеочувствительным придется в первой половине дня — пик геомагнитной активности выпадет на отрезок до 12.00.
После 12.00 мощность геоударов спадет до 3 баллов. С 18.00 атаки с Солнца и вовсе ослабнут до 2 баллов, что астрофизики называют «спокойной магнитосферой». Вероятность сильного магнитного шторма в понедельник оценивают в 5 баллов.
Индекс вспышечной активности находится между оранжевым и красным уровнями — 5 февраля возможны сильные взрывы на Солнце. В ночь на начало новой недели специалисты уже зарегистрировали 2 вспышки M2.1 и M2.7.
Дни магнитных бурь обычно становятся испытанием для метеочувствительных людей. Люди, которые остро реагируют на изменения погоды, в том числе космической, обращаются за помощью из-за мигреней, болей в суставах, скачков давления, а также психологических проблем: тревожности, резких смен настроения и других.
Врачи советуют в дни геомагнитных возмущений снизить умственную и физическую активность, но при этом не забывать про легкую зарядку и прогулки на свежем воздухе. Солнечные атаки — стресс для всего организма. Медики призывают не нагружать ЖКТ еще больше и отказаться от алкоголя, жирного, соленого и сладкого. В некоторых случаях также помогают контрастный душ и ароматерапия.