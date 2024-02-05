Магнитная буря 5 февраля 2024 года: сильнейшие 5-балльные атаки с Солнца

Врачи советуют в дни геомагнитных возмущений снизить умственную и физическую активность, но при этом не забывать про легкую зарядку и прогулки на свежем воздухе. Солнечные атаки — стресс для всего организма. Медики призывают не нагружать ЖКТ еще больше и отказаться от алкоголя, жирного, соленого и сладкого. В некоторых случаях также помогают контрастный душ и ароматерапия.