Семьи Иркутской области могут получить материнский капитал на второго ребенка

В Иркутской области в 2024 году будет предоставляться областной материнский капитал на второго ребенка, рожденного с 1 января 2024 года. В прошлом году в регионе было потрачено около 3 млрд рублей на поддержку многодетных семей, семей молодых родителей при рождении первого ребенка, а также семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.
«Сертификаты на областной материнский (семейный) капитал выданы 4763 семьям, распорядились средствами ОМСК 12784 семьи, на данные цели направлено 481,67 млн рублей за счет средств областного бюджета. В этом году, объявленном президентом Годом семьи, в регионе областной материнский капитал будет предоставляться и на второго ребенка, рожденного с 1 января 2024 года», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Общий объем финансовой поддержки семей региона, воспитывающих детей, составил 2,87 млрд рублей, в том числе 1,39 млрд — средства федерального бюджета, 1,33 млрд — средства бюджета Иркутской области, 148,8 млн рублей — средства государственных внебюджетных фондов РФ.
28882 семьи региона в 2023 году получали на 100844 детей ежемесячную выплату социального пособия на каждого ребенка из многодетной семьи. На единовременную выплату семьям в Иркутской области при рождении первого ребенка направлено 70,75 млн рублей за счет средств областного бюджета.
Единовременная выплата предоставлена 2537 семьям. На единовременную выплату при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Иркутской области в расчете на душу населения, в размере 10 тысяч рублей, направлено 78,45 млн рублей за счет средств областного бюджета. Единовременная выплата предоставлена 7677 семьям на 7798 детей.
Единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, в размере 35 тысяч рублей на каждого ребенка получили 177 семей на 355 детей.
Расходы на проведение процедур экстракорпорального оплодотворения составили 148,89 млн рублей. 1133 процедуры было выполнено за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
В Приангарье сертификат на региональный материнский капитал можно будет получить в беззаявительном порядке. Поправки в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» подготовлены по инициативе губернатора Игоря Кобзева и утверждены на последней сессии Законодательного собрания. Документ направлен на подписание главе региона.