Семьи Иркутской области могут получить материнский капитал на второго ребенка

В Иркутской области в 2024 году будет предоставляться областной материнский капитал на второго ребенка, рожденного с 1 января 2024 года. В прошлом году в регионе было потрачено около 3 млрд рублей на поддержку многодетных семей, семей молодых родителей при рождении первого ребенка, а также семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.