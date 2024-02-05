В Кемерове на стадионе «Химик» появилась площадка для снежного волейбола

В Кемерове на стадионе «Химик» подготовили первую площадку для снежного волейбола, сообщает пресс-служба администрации города. На открытом воздухе утрамбовали снег, установили стойки и сетки. Уже сейчас волейболисты могут сменить тренировки в спортзале на открытые. Вскоре будет открыта и вторая подобная площадка. В администрации отметили, что места для снежного волейбола на «Химике» готовят уже третий сезон. Так, в 2023 году на площадках во время II Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» тренировались их участники.