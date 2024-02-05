Коллекторы позвонили жительнице Приангарья 42 раза из-за долга в 6 тысяч

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, за должницу незамедлительно взялись коллекторы, которые начали настойчиво звонить ей посредством одного из мессенджеров, настойчиво требуя вернуть деньги. Звони продолжались круглыми сутками, и терпение должницы лопнуло, когда за 24 часа они успели позвонить ей 42 раза. Это практически по два звонка в час.