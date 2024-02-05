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Коллекторы позвонили жительнице Приангарья 42 раза из-за долга в 6 тысяч

Жительница Иркутской области взяла заём в микрокредитной организации и не смогла выплатить долг вовремя, из-за чего у неё образовалась задолженность в 6 тысяч рублей.
Источник: unsplash.com

И хоть эта сумма и оказалась небольшой, последствия задержки оказались весьма неприятными.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, за должницу незамедлительно взялись коллекторы, которые начали настойчиво звонить ей посредством одного из мессенджеров, настойчиво требуя вернуть деньги. Звони продолжались круглыми сутками, и терпение должницы лопнуло, когда за 24 часа они успели позвонить ей 42 раза. Это практически по два звонка в час.

Женщина обратилась за помощью к приставам. Специалисты усмотрели в действиях юридического лица признаки административного нарушения. На организацию составили административный протокол. По решению суда ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

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