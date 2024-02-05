В Новосибирске готовят к открытию операционный корпус больницы № 34

— В пятницу мы получили лицензию на новый корпус 34-ой больницы и готовы открыть её с вашим участием. И тогда у нас полноценно на базе больницы заработает региональный сосудистый центр, — пояснил Константин Хальзов.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с удовольствием примет участие в открытии нового корпуса. Глава региона попросил подготовиться к разговору о том, как поменяется работа травматологической службы на левом берегу Новосибирска в связи с открытием нового отделения.
В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, 6 операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой. Введение нового корпуса даст возможность разгрузить существующие, перевести в него отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профилей.
Напомним, что возводить здание начали еще в 1990-е годы, но стройка была приостановлена, а сам корпус законсервирован. Работы были возобновлены только в 2020 году.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в 2023 году рост промышленности в Новосибирской области составил более 6%.
Егор САФРОНОВ.