В Новосибирске готовят к открытию операционный корпус больницы № 34

В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, 6 операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой. Введение нового корпуса даст возможность разгрузить существующие, перевести в него отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профилей.